Beitrag von Calico-Jack » Montag 14. Januar 2008, 19:56

Guten AbendHabe heute mal mit meinem Duss Pk 40 ein paar Löcher gestemmt, der Hilti hatte UrlaubDabei ist mir Aufgefallen das die Kabellänge nicht gerade berauschend ist , also hab ich ein 4 m Kabel dran gebaut . Wie s so ist wenn man das Ding schon mal offen ist , dann putz man auch gleich , was sich dann auf die ganze Maschine ausgeweitet hatDabei hab ich folgendes entdeckt :habs aufgeschraubt:ohne das Stück Flies:Das untere Loch in der Mitte geht Richtung Pneumatik , das Loch rechts (da wo man noch die Schneidspuren vom Gewindeschneider sieht) geht nach außen und ist mit einer Schraube und einer Dichtung verschlossen.Auf Grund der Dichtungen die zwischen Schraube und der oberen Metallplatte und dem Schaukunststoff waren , gehe ich davon aus , das es ein Ölbehälter ist .Jetzt meine Frage :1. Liege ich richtig zwecks Ölbehälter ?2. Wenn ja wieviel Öl muß rein?3. Welches Öl ?4. Was macht das Stück Flies da ?5. Was wird geschmiert ?6. Für was ist die Schraube oben mit den vielen Löchern (bzw. was stellt man damit ein) ?Hab leider kein Handbuch zu der Maschine deswegen steh ich doch etwas auf dem Schlauch .[/img]Fragen über Fragen . Abends 8 Uhr in DeutschlandGruß Calico